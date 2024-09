“Serenata da GG”: Gloria Groove lança segunda parte de novo álbum; ouça

A cantora Gloria Groove, 29, divulgou, na noite desta quinta-feira (26), a segunda parte de seu mais recém lançado álbum de estúdio, o “Serenata da GG”. Com 13 músicas (compostas por canções inéditas e novas versões de faixas já lançadas), o novo volume possui parcerias com Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina.

Duas músicas inéditas da nova parte fizeram sua estreia no Rock in Rio, festival que a artista marcou presença no dia 21 de setembro: “Apaga a Luz”, sucesso de 2018 da artista que ganhou sua versão no pagode, e “Encostar Na Tua”, de Ana Carolina, com a participação da cantora.