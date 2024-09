Sesacre recomenda uso de máscaras e consumo de muita água por conta da piora do ar

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que entre os dias 01 a 31 de agosto, o Acre registrou 1997 focos de queimadas. O número foi 43% maior que no ano passado, quando o Acre registrou 1388 focos de incêndios florestais neste mesmo período.

A seca de 2024 já foi considerada a maior de toda a história do Acre e pode ser prolongado até o mês de outubro, segundo a Defesa Civil Estadual. Além das queimadas, a seca dos rios também impactam diretamente na saúde da população acreana, com baixa umidade do ar e fumaça.

Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre divulgou nesta segunda-feira (2), uma série de recomendações para ajudar a população a minimizar os impactos ao organismo humano.

De acordo com as orientações, é necessário aumentar a ingestão de água e líquidos, que ajudam a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas; bem como reduzir o tempo de exposição em ambientes abertos, recomendando-se que se permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificador de ar, para aumentar a umidade do ambiente. Pode-se também colocar bacias com água ou toalhas molhadas em locais estratégicos e a população em geral deve estar em alerta, especialmente em relação à saúde de crianças menores de 5 anos, maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias.

“É importante evitar portas e as janelas abertas durante os horários com elevada concentração de partículas, sendo recomendado que sejam mantidas fechadas, para reduzir a penetração da poluição externa, assim como evitar atividades físicas em horários de alta concentração de poluentes do ar e entre 12 e 16 horas, quando a concentração de ozônio é mais elevada”.

A pasta ainda recomendou o uso de máscara do tipo cirúrgica (os modelos respiradores tipo N95, PFF2 ou P100 são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população), pano, lenços ou bandanas, que ajudam a reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximo a fontes de emissão (focos de queimadas), para atenuar o desconforto das vias aéreas superiores.