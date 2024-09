Sicredi Biomas disponibiliza R$ 100 milhões em crédito pré-aprovado no Acre

Em mais um ano, o Sicredi Biomas, especialista em soluções inteligentes para o desenvolvimento financeiro, chega a Expoacre, maior feira agropecuária do Acre, com novidades que vão alavancar negócios no estado.

Para incentivar o desenvolvimento e movimentar a economia local, o Sicredi Biomas disponibilizará limites de crédito que somam mais de R$ 100 milhões durante todo o período da feira, que segue até o próximo dia 08 de setembro.

Uma das gerentes do Sicredi no Acre, Vanessa Miranda, explicou que a linha de crédito é oferecido a todo tipo de financiamento desejável aos associados e para quem deseja se associar.

“A linha se encaixa de acordo com a necessidade. Seja para energia solar, financiamento de veículos, caminhões, tratores e até drones. Nós temos ainda na Expoacre, alguns parceiros de negócio que tem a nossa plataforma parceira e estão aptos a fazer os financiamentos”, disse.

Além disso, como forma de fomentar o agronegócio, a linha também é disponível para pequenos produtores acreanos.

Para quem já é associado, a abertura do financiamento pode ser feito diretamente nos órgãos parceiros do Sicredi Biomas na Expoacre ou até mesmo no stand da cooperativa na feira. A simulação é feita na hora e o atendimento pode ser realizado ainda no WhatsApp. É possível ainda fazer o financiamento nas agências espalhadas pelo estado.

Já quem tem desejo em se associar, também pode fazer a simulação no stand do Sicredi Biomas na Expoacre. Com a abertura da linha de crédito, já é possível também realizar a abertura de conta na cooperativa, tudo de forma automatizada.

Ao todo, durante a feira, o Sicredi oferece mais de 300 produtos e serviços que beneficiam empresas, produtores rurais e todos os associados. Na edição de 2023, foram gerados R$ 30 milhões em negócios durante a feira. A meta de 2024 é gerar o dobro.