Startup são destaques de negócios no galpão do Sebrae na Expoacre; conheça

O Galpão do Sebrae dedicou um espaço para as startups. Jorge Freitas, analista do Sebrae, veio aos estúdios do ContilNet e disse que a Expoacre é uma vitrine de negócios.

“A inovação, tecnologia e empreendedorismo são destaques no nosso galpão. Startup é um modelo de negócio, é uma empresa como qualquer outra, o que ela se diferencia é que se baseia no seu início em resolução de um problema”, explicou.

Dentre as startups que foram expostas no galpão do Sebrae na Expoacre estão a Puddy, do Victor Vieira, e a Ever Three BambuSA, de Renato Rocha.

Ao ContilNet, Victor explicou que a startup é um ecossistema de cuidados com o pet. “A gente tem dentro do aplicativo várias funcionalidades, desde telemedicina veterinária, inteligência artificial a partir de fotos e texto, rastreamento, dicas para pais de pets, trilhas educativas”, disse.

Victor falou ainda que o aplicativo está em pré-lançamento e vai lançar daqui 14 dias. “A gente está fazendo o pré-lançamento especialmente na Expoacre e durante esses dias de evento está com um preço promocional no site”, completou.

Segundo Victor, a ideia surgiu no Instituto Federal do Acre (Ifac) onde ele é professor, junto com alguns alunos. Em seguida, se conectaram com desenvolvedores da Universidade Federal do Acre (Ufac).

“A gente, em determinado momento, saiu para Florianópolis para um período de imersão. Como Florianópolis hoje é a capital de startups do Brasil, a gente optou por ir para Florianópolis passar um período para aprender bastante, conseguir principalmente desenvolver tanto o hardware que a gente tem, que é o rastreador, quanto o próprio software, o nosso app”, explicou.

A participação do Sebrae foi de extrema importância, segundo Victor. “Se não fosse o Sebrae a gente não existiria, acho que o fomento que é feito pelo Sebrae para que nasçam novos empreendimentos tecnológicos é fundamental para que o estado ganhe em desenvolvimento regional”, disse.

O endereço comercial funciona dentro da Incubac, a única incubadora do Acre. “São dois atores que cabe destacar, que fazem muita diferença no ecossistema de inovação a criança”, ressaltou.

Já Renato Rocha, CEO da startup Ever Three BambuSA, explicou ao ContilNet que o Acre tem a segunda maior floresta de bambu do mundo, atrás apenas da China.

“Na China, ela tira, aproximadamente, 3 bilhões de dólares utilizando o bambu para a produção de carvão e nós aqui do Acre não tiramos praticamente nada. Nossa proposta é a produção e utilização do carvão, para permitir que a gente agregue valor ao bambu, evitando que muitos produtores ateem fogo nessas áreas”, disse.

Segundo Renato, o produto tem a possibilidade de filtro de água, filtro de ar, limpeza profunda de pele e de cabelo e desintoxicar, em caso de envenenamento, gatos e cachorros.

“O Acre sofre constantemente com a questão das enchentes e um dos principais problemas que surge durante as enchentes é a contaminação da água e a indisponibilidade dessa água para consumo humano. O filtro que se utiliza pelo menos 90% do país é produzido de eucalipto tendo em vista que o bambu tem a possibilidade de produzir um carvão ativado muito melhor, inclusive, que o próprio eucalipto surgiu a ideia de fazer a nossa proposta de desenvolver carvão ativado aqui no Acre”, explicou. Renato ressaltou também que a parceria com o Sebrae foi muito importante.

Veja fotos: