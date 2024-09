Steam recebe 4 novos jogos grátis que merecem sua atenção! Resgate agora

A Steam é referência quando pensamos em games de PC e, dentre tantos lançamentos com seus preços variados, a plataforma também recebe uma seleção de jogos gratuitos semanalmente.

É claro que nem sempre essas experiências são completas, servindo apenas como uma demonstração para títulos completos do catálogo. Ainda assim, pode ser uma oportunidade para conhecer algo novo ou se divertir sem muito compromisso no seu tempo livre.

Segundo um levantamento do SteamDB, que traz a público muitos dados interessantes sobre a plataforma da Valve, mais de 303 títulos foram lançados no catálogo só nos últimos sete dias. Pensando nisso, o Voxel traz, a seguir, seis novos jogos grátis que chegam ao Steam nesta semana para conhecer, resgatar e curtir! Confira:

Animal Shelter 2

Saudades de experiências leves com animais fofinhos, ao estilo Nintendogs? Então Animal Shelter pode ser do seu agrado. Como o nome sugere, o jogo se passa em um abrigo em que os jogadores devem cuidar de cães e gatos, além de garantir que eles sejam adotados por uma nova família.

Fonte: Divulgação/Steam

O jogo também traz mecânicas de simulação de negócios, então é preciso gerir funcionários e cuidar do ambiente para o bem-estar dos animais e para aumentar a boa impressão dos adotantes em potencial. O jogo traz, ainda, um modo cooperativo para se divertir com seus amigos. Vale lembrar que a versão gratuita se trata apenas de um prólogo com o início da experiência.

Cat of the Song Dynasty

Ainda na temática de animais, Cat of the Song Dynasty é um jogo de apontar e clicar inspirado na pintura Xianshan Lounge Tu, do pintor Zhao Boju da dinastia Song (ou Sung) do Sul. A ideia é encontrar os mais de cem felinos escondidos na pintura, tudo isso enquanto aprecia a sua estética chinesa.

Fonte: Divulgação/Steam

A mecânica de gameplay é bastante simples, remetendo a outros jogos da Catnip Studios. Os entusiastas em completar todos os desafios dos jogos podem se desafiar e destravar as mais de cem conquistas disponíveis. Por isso, Cat of the Song Dynasty é um bom jogo para passar o tempo e descontrair.

Project ZipZap

Project ZipZap é um jogo de ação e aventura, com mecânicas hack’n slash, que se passa em um mundo cyberpunk. Ele chama a atenção pelo seu ritmo acelerado e que incentiva o jogador a derrotar hordas de inimigos no menor tempo possível, batendo de frente com outros jogadores na tabela de líderes.

Fonte: Divulgação/Steam

A produtora descreve o jogo como uma experiência que recompensa aqueles que dominarem suas mecânicas, permitindo que os usuários expressem suas habilidades ao longo das fases. Há, ainda, uma mecânica de investida que serve não apenas para esquivar de ataques, mas também para destruir inimigos. Parte do desafio é entender os seus diferentes usos.

Tears of Vanfell

Descrito como um Dungeon Crawler com mecânicas de ação em tempo real, Tears of Vanfell é um RPG bidimensional que coloca o usuário para explorar calabouços cheios de monstros perigosos. O objetivo é simples: subir uma montanha que é gerada de maneira procedural enquanto enfrenta chefes e continua sua jornada.

Fonte: Divulgação/Steam

É possível encontrar habilidades, armas e equipamentos mais poderosos de acordo com a exploração e que prometem ajudar na sobrevivência. Também é possível se juntar a mais três amigos e explorar cooperativamente como um time.