Subtenente da PM sofre fratura exposta em acidente de trânsito, no interior do Acre; VÍDEO

Na noite desta sexta-feira (06), o Subtenente Austro Alves, se envolveu em um grave acidente de trânsito enquanto transitava de motocicleta pela Avenida Guanabara, sentido Rua Maranhão, em Sena Madureira. O sinistro ocorreu nas proximidades da Praça do Bosque, quando o militar colidiu com um veículo que trafegava no contrafluxo.

O impacto resultou em uma fratura na perna esquerda do Subtenente. Ele foi rapidamente socorrido e levado ao hospital de Sena Madureira, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos de emergência. Devido à gravidade do ferimento, Austro foi encaminhado à capital, Rio Branco, para passar por um procedimento cirúrgico.

Apesar da gravidade do acidente, o procedimento foi bem-sucedido e não houve necessidade de amputação da perna. O Subtenente encontra-se em estado estável, e sua recuperação está sendo acompanhada pelos médicos da unidade hospitalar em Rio Branco.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente, enquanto familiares e amigos aguardam ansiosos pela recuperação total do militar.

