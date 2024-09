Ufac Outorga Título de Doutor Honoris Causa Homenageia José Augusto de Araújo

Na solenidade realizada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), a reitora Guida Aquino concedeu o título de doutor honoris causa postumamente ao primeiro governador do Acre, José Augusto de Araújo, em 17 de setembro de 2024.

A solenidade contou com a presença de autoridades acadêmicas e governamentais, destacando a importância do evento para a Ufac e para a história do Acre.

Tributo a José Augusto de Araújo

A primeira deputada federal eleita do Acre, Maria Lúcia de Araújo, também esposa do José Augusto de Araújo fez uma menção especial ao legado do primeiro governador constituinte do Acre, ressaltando seu compromisso com a educação e a criação da universidade no Acre.

Trecho do discurso da Maria Lúcia:

“Agradeço, em meu nome e em nome de toda a minha família, a concessão deste título… uma pessoa que sempre acreditou na educação como uma forma de ampliar os horizontes do estado.”

Impacto das Homenagens

Discussão sobre a importância de reconhecer figuras que contribuíram significativamente para a educação e a democracia no Acre.

Reflexão sobre como essas homenagens ajudam a perpetuar a memória e o legado de líderes comunitários.

A solenidade de outorga do título de doutor honoris causa homenageia a memória de José Augusto de Araújo, reforçando o papel da educação como pilar para o desenvolvimento social e democrático do Acre.