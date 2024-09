Unimed Rio Branco treinou mais de 300 educadores sobre TEA gratuitamente

Professores e educadores de escolas da rede pública e privada participaram de uma capacitação gratuita promovida pela equipe do Instituto Unimed Terapias.

O projeto “Cuidado Além da Clínica” já está em sua segunda edição e certificou neste sábado mais de 300 profissionais com temas voltados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com o diretor administrativo e financeiro, o médico ortopedista Marcus Yomura, esse projeto é um reflexo da responsabilidade social da operadora. “Temos mais de 30.000 beneficiários utilizando os mais diversos serviços de assistência, e agora estamos focando no pilar escola, que é fundamental para o desenvolvimento de pacientes com TEA e outras deficiências.”

O encontro contou com a participação de escolas como SESI, SESC, Águias do Saber, Saber Mais, Anglo, Uni Duni Tê, ABC e professores da educação especial da Prefeitura e do Estado. Os participantes puderam participar de simulações de circuitos terapêuticos e manejo em situações adversas em sala de aula. “A importância desse momento é ímpar. Como professora há mais de 40 anos, saber mais sobre o autismo é fundamental para capacitar educadores”, comenta a coordenadora da escola Anglo, professora Edilamar.

O cronograma da imersão contou com profissionais especializados em terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia. A coordenadora do Instituto Unimed Terapias, Tayná Brito, que veio do Rio Grande do Sul para atuar como supervisora técnica multidisciplinar, reforçou a importância da participação da escola no processo terapêutico integrado. “Nosso objetivo é integrar. Além do atendimento clínico, a eficácia no tratamento depende da interação entre os pilares família, escola e clínica. Tudo isso é de suma importância no tratamento do TEA.”

Uma terceira edição do projeto está programada para formar profissionais mediadores, com foco especial na rede pública de ensino do município e do estado.