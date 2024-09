Via Verde Shopping lança “Super Games” com robôs, cosplays e muita diversão gratuita no Acre

O Via Verde Shopping realizou nesta terça-feira (10) mais uma edição do “Café com Influência”, reunindo comunicadores locais para um café da manhã especial na sala do Cine Araújo. O destaque do encontro foi o anúncio oficial do “Super Games”, um evento inovador e totalmente gratuito, que promete agitar Rio Branco a partir deste sábado (14) até o dia 13 de outubro.

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet o coordenador de marketing do shopping, Daniel Ferreira, explicou o caráter inédito do evento para o estado do Acre. “O Super Games é um projeto itinerante, que passeia pelo país, e agora chega ao Acre pela primeira vez. Nunca trouxemos esse tipo de evento para cá. Ele conta a história dos games, desde os primeiros videogames até a realidade virtual atual. Os clientes poderão se cadastrar e jogar em várias ilhas espalhadas pelo shopping, com consoles como XBox, PlayStation e até o clássico Nintendo 64”, explicou.

O evento, que terá duração de um mês, será uma verdadeira celebração ao universo dos jogos eletrônicos, com atrações para todas as idades.Em bate-papo com este jornalista, Daniel Ferreira adiantou alguns spoilers sobre o que o público pode esperar do “Super Games”. “Vamos ter a presença de um robô, a presença de cosplays e campeonatos bem legais”, revelou o coordenador de marketing, antecipando algumas das atrações especiais que prometem tornar o evento ainda mais interativo e divertido.

O “Super Games” será gratuito e funcionará de segunda a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Crianças menores de 12 anos só poderão participar acompanhadas por um responsável. Com um cenário totalmente instagramável na entrada do shopping, o evento promete unir nostalgia e inovação, oferecendo uma experiência única e interativa para toda a família. Para participar, basta comparecer ao local e se cadastrar.

Veja fotos do lançamento: