VÍDEO: discussão política quase termina em tragédia em posto de combustível

Um incidente em um posto de combustível no município de Feijó quase terminou em tragédia na última sexta-feira (13). A confusão deu início após uma denúncia de compra de votos envolvendo aliados de um candidato a Prefeitura do município.

Um vereador e outro homem, identificado como Pelé Campos, foram até o posto, que fornece combustível para a Prefeitura, com a intenção de filmar o que acreditavam ser um crime eleitoral, contudo, o gerente do posto de combustíveis foi contra a filmagem, agrediu e empurrou um dos homens.

De acordo com o site Juruá 24 Horas, o gerente teria ameaçado jogar gasolina no homem usando a bomba de combustível. No local, além do vereador que estava presente, outras pessoas interviram e evitaram a possível tragédia.

Os dois lados registram Boletim de Ocorrência (B.O), mas Pelé foi o único a solicitar que as imagens das câmeras de segurança do posto sejam adquiridas como prova. O vídeo, divulgado pelo Juruá 24 horas, foi registrado por câmeras de segurança de vizinhos ao posto de combustíveis.

VEJA O VÍDEO: