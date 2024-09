VÍDEO: incêndio destrói mercado municipal durante a madrugada

No último domingo (8), o 4° Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para conter as chamas em um incêndio que ocorreu em frente ao Mercado Municipal de Cruzeiro do Sul, atingindo vários box de venda de frutas e verduras, em alas temporárias, já que o empreendimento está em obras.

Segundo o tenente Rosenildo Pires, a guarnição foi deslocada 1h40 da manhã para o local, com dois caminhões de combate e uma viatura de salvamento. A estrutura de madeira e com cobertura de lona foi consumida rapidamente pelo fogo. Foram usados 9 mil litros de água para combater o fogo.

Ainda de acordo com o bombeiro, grande parte da estrutura foi perdida, sendo possível a preservação de pelo menos 12 box. O combate durou 2 horas, finalizando as 3h45, com o retorno da guarnição ao quartel.

O local está em reforma há pelo menos dois meses. O vice-prefeito do município, Henrique Afonso, lamentou o ocorrido e destacou que a prefeitura se solidariza com todos os comerciantes e frotistas que tiveram perdas no incêndio.

“Assim que fui informado, me dirigi ao local e mobilizei toda a estrutura da prefeitura para dar todo o apoio para nossos amigos e amigas, neste momento de dificuldade. Além disso, nossa gestão está trabalhando com muito empenho em um novo espaço, com a dignidade que esses trabalhadores e trabalhadoras merecem”, informou.

