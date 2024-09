Vídeo: Marçal admite que usou ambulância pós-cadeirada para fazer cena

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal admitiu ter usado uma ambulância para ir ao hospital após levar uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) para “fazer uma cena”.

Em jantar de arrecadação para sua campanha nesta semana, o ex-coach afirmou aos presentes que não precisava da ambulância e que “dava para ir correndo para o hospital”.

“Eu não precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo para o hospital. Não é insuportável. Só que aqui está o segredo: cadeirada é o de menos do que a gente está sofrendo desses caras. Eu tomo mais dez dessas por semana, se for o caso, mas não arrego”, afirmou Marçal no jantar, de acordo com vídeo ao qual a coluna teve acesso.