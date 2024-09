VÍDEO: médico faz segundo parto empelicado em menos de 1 mês; fenômeno é raro

No mês passado, o médico ginecologista e obstetra Antônio Carlos Barroso havia realizado um parto de uma bebê empelicada, quando o neném nasce envolto na bolsa amniótica. O caso é considerado um fenômeno raro e aconteceu no Hospital Santa Juliana.

RELEMBRE: Fenômeno raro: bebê nasce empelicado no Acre e emociona equipe médica; VÍDEO

No mesmo hospital, menos de um mês depois, um segundo parto empelicado foi registrado, no dia 02 de setembro. O médico Antônio também fez o procedimento. “O raio caiu duas vezes no mesmo lugar”, disse.

Nas redes sociais, ele explicou que precisou cortar a bolsa amniótica, que não rompeu durante todo o processo. O médico informou também que o segundo bebê do sexo masculino e o nascimento empelicado foi uma surpresa, já que a cirurgia foi feita com urgência.

O nascimento de um bebê empelicado é considerado raro no mundo da obstetrícia, segundo os especialistas. A criança que nasce nesta condição fica envolta pela bolsa amniótica que a protege e ajuda na alimentação durante a gestação. As situações assim são raras, uma vez que o saco gestacional estoura quando o bebê está prestes a nascer.

O parto empelicado não há risco para a mãe ou para o bebê. Após a retirada do bebê envolvido pela bolsa, o médico faz um pequeno corte na bolsa para que ela estoure.

ASSISTA: