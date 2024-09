Vila Nova x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vila Nova e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), em mais um jogo da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O Premiere transmite ao vivo para todo o Brasil. Você pode acessar / assistir no ge.globo e no globoplay.

Melhor mandante da competição, o Vila espera mais uma vitória em casa para voltar ao G-4. O time colorado deixou a zona de classificou após a derrota para o Ceará, na última rodada, mas conta com o ótimo retrospecto no OBA para seguir na luta pelo acesso. Em 14 jogos como mandante, o Tigrão venceu 11 e empatou três – 85,7% de aproveitamento.

Sem vencer há três rodadas e próximo da zona de rebaixamento, o Botafogo, 15º lugar com 31 pontos, trocou de técnico. O português Paulo Gomes, que estava no comando desde o começo da temporada, foi demitido e Márcio Zanardi foi contratado em seu lugar. Porém, o novo treinador apenas acompanhará o duelo das tribunas do estádio e assume a partir de segunda-feira.

Onde assistir