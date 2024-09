Waldirene Cordeiro toma posse como vice-presidente e corregedora do TRE-AC para o biênio 2024-2026

A desembargadora Waldirene Cordeiro foi empossada como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para o biênio 2024-2026, na tarde desta terça-feira (17).

A cerimônia, realizada na sede do TRE-AC, marcou a transição de cargos e reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a continuidade e modernização dos processos eleitorais no estado.

Com vasta experiência no Judiciário acreano, Waldirene Cordeiro retorna à função que já ocupou entre 2015 e 2017. Neste novo ciclo, ela terá a responsabilidade de fiscalizar a regularidade das eleições e a conduta dos magistrados e servidores eleitorais, garantindo a transparência e a lisura dos processos.

A magistrada afirmou que dará continuidade ao trabalho de seu antecessor, desembargador Laudivon Nogueira, que modernizou processos e otimizou o atendimento ao eleitor.

A cerimônia contou com a presença de autoridades de destaque, como o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ribamar Trindade, o presidente da OAB-AC, Rodrigo Aiache, e o senador Sérgio Petecão (PSD), além de outros representantes do Poder Judiciário e servidores do TRE.

Trajetória de Waldirene Cordeiro

Natural do Acre, Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro é formada em Direito pela Universidade Federal do Acre (UFAC), onde se graduou em 1991. Ao longo de sua carreira, obteve uma pós-graduação em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco e um mestrado em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia. Antes de se tornar desembargadora, atuou como advogada e promotora de Justiça, consolidando sua experiência em várias áreas do direito.

Em 2021, ela assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), onde permaneceu até 2023. Durante seu mandato, foi responsável por importantes avanços na Justiça estadual, incluindo campanhas solidárias em parceria com o governo e projetos que ampliaram o acesso à Justiça. Sua gestão foi marcada pelo comprometimento com a eficiência dos serviços prestados e o fortalecimento institucional do TJAC.

Agora, à frente da Corregedoria Eleitoral do TRE-AC, Waldirene Cordeiro inicia mais um capítulo de sua destacada carreira, reafirmando seu compromisso com a isenção e imparcialidade, fundamentais para o bom andamento do processo eleitoral no estado do Acre.