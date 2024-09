Wanderley Andrade abre transmissão do ContilNet e marca presença pela 1ª vez na Expoacre; VÍDEO

A presença do rei do Calypso, Wanderley Andrade, surpreendeu os seguidores do ContilNet Notícias nas redes sociais e os telespectadores da TV Rio Branco, canal 8.1. Ao lado dos apresentadores Everton Damasceno e Jamila Roysal, o cantor falou sobre sua trajetória e expressou seu carinho pelo estado, onde seu sucesso “Conquista” já esteve entre os hits mais tocados no país na época.

Veja fotos:

Convidado especial do ContilNet, Wanderley foi cercado de fãs, incluindo a equipe do canal, políticos, empresários e o público que lotou a terceira noite do evento. Carismático e simpático, ele posou para fotos e visitou os espaços da feira de agronegócios no Acre. Essa foi a primeira vez que o cantor participou do evento.

