Wanderley Andrade se apresenta no Paris Garden neste domingo; entrada é gratuita

O cantor pop-brega Wanderley Andrade se apresentará em um show gratuito no Paris Garden Gastrobar, localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, neste domingo (1º). O evento terá início às 20h e promete agitar o público rio-branquense.

O empresário do estabeleciomento, Marcos Diniz, confirmou a entrada será gratuita e informou que o evento será limitado a 80 pessoas. Os interessados em garantir um lugar devem fazer a reserva antecipada pelo WhatsApp no número 08009391234. Para mais detalhes sobre o evento e reservas, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Paris Garden Gastrobar.

Com 30 anos de carreira, Wanderley Andrade é conhecido por ser um dos principais representantes do ritmo pop calypso paraense, influenciado pelo swing caribenho e pelas guitarradas históricas de Chuck Berry, Little Richard e Jerry Lee Lewis.