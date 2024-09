Zé Neto atualiza estado de saúde após diagnóstico de depressão

Nesta quarta-feira (10/9), Zé Neto usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde após revelar ter sido diagnosticado com depressão. No fim de agosto, o cantor, que faz dupla com Cristiano, anunciou o afastamento dos palcos, durante 90 dias, para tratar o problema.

“Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, porque estou meio sumido daqui. A realidade é que eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais para eu estar me cuidando, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho”, disse num vídeo compartilhado no Instagram.

Otimista, Zé Neto continuou: “Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante. Acredito que os próximos dias serão… com certeza minha cura está bem próxima de acontecer”.

O sertanejo aproveitou para demonstrar gratidão aos fãs e seguidores e pediu que fizessem uma corrente de oração durante a madrugada. “[Vou] aproveitar a oportunidade para agradecer todos vocês pelo carinho e pelas orações”, ressaltou.

Nos comentários, internautas incentivaram Zé Neto. “Estamos com você!”, falou uma pessoa. “Deus o abençoe muito, Zé. Cuide-se e volte ainda mais forte, com fé em Deus”, desejou uma segunda. “Eu estive em Aparecida do Norte e rezei muito por você”, apontou mais uma.

Veja o vídeo de Zé Neto: