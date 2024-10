Zequinha registra BO contra Jéssica Sales após ser chamado de ‘cara de macaco’

O atual prefeito de Cruzeiro do Sul e candidato à reeleição, Zequinha Lima, formalizou, na tarde desta segunda-feira (30), um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia, denunciando a candidata Jéssica Sales por injúria racial.

O episódio ocorreu após uma apoiadora de Jéssica ter se referido a Zequinha com a expressão “cara de Cairara”, um termo que é utilizado de maneira pejorativa para descrever uma espécie de macaco.

Em suas redes sociais, Jéssica compartilhou um vídeo em que a apoiadora expressa: “Ninguém tira meu voto, e se eu puder tirar dele, do cara de Cairara, eu vou tirar até o derradeiro.” A fala gerou grande repercussão, incitando reações nas redes sociais, onde o termo “cara de Cairara” se tornou frequente entre os apoiadores da candidata, levando a comentários depreciativos que acentuam um padrão de ataque racista.

No Boletim de Ocorrência, Zequinha argumenta que as palavras proferidas têm causado um significativo constrangimento e que esse tipo de comportamento não deve ser tolerado em um ambiente democrático.

Ele afirma que “como prefeito e cidadão, merece ser respeitado”. O termo “cairara” é amplamente reconhecido em algumas regiões como um insulto racista, reforçando a gravidade da situação.

Ao deixar a delegacia, Zequinha se manifestou sobre a questão.

“Eu tenho sido atacado desde o início da campanha. Suportei todos os ataques até aqui, não respondi nenhum. Mas esse ataque aqui, para mim, ele chegou ao limite, que é de você chegar a chamar o candidato, a me chamar de cara de macaco. Eu acho que isso é um desrespeito ao cidadão, é um desrespeito à minha pessoa como prefeito dessa cidade, mas acima de tudo como cidadão que sou. E eu não admito que as pessoas sejam desrespeitadas. Eu tô ouvindo isso aqui, eu ouvi isso de uma candidata no seu programa eleitoral que se utilizou de pessoas simples e humilde pra poder fazer esse tipo de comentário contra a minha pessoa. Eu acho isso uma falta de respeito. É a mesma prática que o seu pai utilizava antigamente de querer humilhar as pessoas. E eu tô observando que a sua filha, doutora Jéssica, utiliza-se das mesmas práticas de forma até mais agressiva do que o seu próprio pai. Eu fico pensando, o que uma pessoa dessa seria capaz de fazer com as pessoas humildes se chegar um dia a ser prefeito dessa cidade? Eu não admito esse tipo de coisa. Já passou dos limites, é por isso que eu vou até as últimas consequências onde eu puder ir. Porque eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho pessoas que gostam do que eu faço, eu tenho pessoas que me respeitam. O que é que as pessoas vão achar quando alguém faz um comentário como esse? E teve repercussão, tanto na política como na vida, na minha vida pessoal, e eu não admito esse tipo de coisa. Lamento, lamento que a doutora Jessica Sales, que estudou tanto para ser médica, tenha que se utilizar de pessoas simples e humildes tem e não que possa baixar o nível a esse ponto que baixou”, pontuou Zequinha.

Até o momento, a campanha de Jéssica Sales não fez um pronunciamento oficial sobre o incidente. O ocorrido já está provocando debates acalorados nas redes sociais, levantando questões sobre a utilização de expressões racistas durante campanhas eleitorais e o impacto disso na política local.