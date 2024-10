10 notícias de tecnologia para você começar o dia

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (09). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. X: antigo Twitter volta a funcionar no Brasil; confira. Enfim, o X (ou antigo Twitter), voltou a funcionar em solo brasileiro após a longa jornada de acordos entre o STF e Elon Musk, dono da plataforma. Confira detalhes!

2. Homem é preso após vender filho para pagar apostas online. A negociação do bebê de 11 meses rendeu o equivalente a R$ 5 mil, dinheiro quase todo gasto pelo pai com as bets; veja a história surreal!

3. One UI 7 Beta será liberada para testes públicos, confirma Samsung. A versão experimental do novo sistema operacional da empresa vai chegar ‘quando o cronograma estiver pronto’.

4. Meta AI chega ao Brasil integrada com WhatsApp, Instagram e Messenger. Após ser barrada pela ANPD, o Meta AI finalmente desembarcou no Brasil e poderá ser utilizado como um assistente inteligente integrado a outros aplicativos da empresa, como o WhatsApp e Instagram.

5. Cientistas pioneiros da IA ganham o Prêmio Nobel de Física 2024. Um dos vencedores, o cientista da computação, Geoffrey Hinton, voltou a alertar sobre os perigos da tecnologia.

6. Amazon lança guia de compras com IA que filtra e busca o melhor produto para você. AI Shopping Guides filtram destaques e informações relevantes de categorias inteiras no app da loja.

7. A Diplomata: Veja trailer, data e tudo sobre a segunda temporada na Netflix. A Diplomata retorna para uma segunda temporada repleta de tensões e uma grande crise política.

8. Amazon detalha sistemas robóticos com IA usados em centros de distribuição. Os robôs que também contam com visão computacional e outras tecnologias ajudam a otimizar o trabalho nas instalações.

9. YouTube transmitirá gratuitamente Série A do Brasileirão em 2025. O YouTube confirmou que os usuários poderão assistir a 38 jogos grátis no Campeonato Brasileiro 2025 na CazéTV; confira os detalhes e quais times terão transmissão!

10. Você sabe qual é o objeto humano mais distante da Terra? Lançada em 1977, a sonda Voyager 1 está a mais de 24 bilhões de km da Terra, fazendo história como o objeto humano mais distante.