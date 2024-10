5 ferramentas gratuitas de IA para reescrever textos online

5 site para reescrever textos online grátis com IA

A reescrita de textos sempre foi uma habilidade essencial, seja para aprimorar a clareza de um documento, adaptar o conteúdo para diferentes públicos ou evitar o plágio acidental. Com o advento da inteligência artificial (IA), essa tarefa, antes trabalhosa e demorada, ganhou uma nova dimensão de eficiência.

Neste artigo, apresentaremos cinco sites que utilizam IA para reescrever texto online gratuitamente. Essas ferramentas atendem a diversas necessidades, desde a simples paráfrase até a adaptação de estilo e tom e até mesmo ajudar na escrita em idiomas estrangeiros. Vamos explorar cada uma delas para que você possa escolher a que melhor se adapta às suas necessidades.

Wrizzle

O Wrizzle é uma plataforma de escrita assistida por IA que oferece mais de 30 ferramentas de geração e edição de texto. Além do reescritor de texto, que pode transformar conteúdo em 30 idiomas diferentes, o Wrizzle também possui uma ferramenta para resumir texto, ampliando suas capacidades de processamento de texto.

O que torna o reescritor do Wrizzle particularmente atraente é sua flexibilidade. Com oito modos de reescrita predefinidos – incluindo padrão, fluente, formal, acadêmico, criativo, simplificado, encurtado e expandido – os usuários podem adaptar facilmente o tom e o estilo do texto às suas necessidades específicas. Além disso, para quem busca um controle ainda maior, existe a opção de inserir instruções personalizadas para guiar o processo de reescrita.

A ferramenta utiliza modelos de IA avançados, como GPT e Claude 3.5 Sonnet, garantindo resultados de alta qualidade. Um aspecto crucial do Wrizzle é seu compromisso com a privacidade do usuário: nenhum conteúdo inserido ou gerado é armazenado, oferecendo tranquilidade para quem trabalha com informações sensíveis. E para tornar a experiência ainda mais acessível, o Wrizzle é otimizado para dispositivos móveis, permitindo que você aprimore seus textos onde quer que esteja, seja no computador ou no smartphone.

Smodin

Smodin é uma ferramenta online multifuncional de assistência à escrita que atende mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Sua principal funcionalidade é uma poderosa ferramenta de reescrita de texto baseada em IA, capaz de ajudar os usuários a reescrever e otimizar rapidamente diversos tipos de conteúdo textual.

A função de reescrita do Smodin é dividida em dois modos: Reescrever e Recriar. O modo Recriar é particularmente notável, pois além de reescrever o texto, ele também elimina automaticamente indícios de plágio e características típicas de textos gerados por IA, tornando o resultado mais semelhante à escrita humana. Esse processo pode até passar por um detector de IA, garantindo que o conteúdo recriado não seja facilmente identificado como gerado por IA. Os usuários podem visualizar claramente quais palavras foram substituídas ou adicionadas, facilitando ajustes posteriores. Além disso, o Smodin oferece uma função de detecção de plágio rápida e fácil para garantir a originalidade do conteúdo reescrito.

Além da função de reescrita, o Smodin também inclui diversas ferramentas úteis, como escrita por IA, auxílio em tarefas e verificação gramatical. Ele suporta mais de 100 idiomas, incluindo muitas línguas menos faladas, o que amplia sua gama de aplicações. As funções básicas podem ser utilizadas gratuitamente um número limitado de vezes por semana, enquanto recursos avançados, como estilos de escrita personalizados, requerem uma assinatura da versão premium. O Smodin tem como objetivo tornar a escrita assistida por IA simples e eficiente, auxiliando os usuários na criação de conteúdo original de alta qualidade.

QuillBot

O QuillBot é uma ferramenta de reescrita de texto que já era renomada mesmo antes do surgimento da IA. Com sua extensão para o Chrome, que já conta com mais de 3,5 milhões de instalações e uma impressionante avaliação de 4,3/5 estrelas, o QuillBot se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho diário dos usuários.

Uma das características mais notáveis do QuillBot é sua variedade de modos de paráfrase. Para usuários gratuitos, estão disponíveis os modos Padrão e Fluência, permitindo reescrever até 125 palavras por vez. Já os assinantes Premium desbloqueiam a capacidade de reescrever textos sem limite de palavras, além de uma gama completa de opções de estilo. Além disso, a ferramenta oferece um recurso visual interessante: as palavras alteradas, as mudanças estruturais e as partes inalteradas do texto são destacadas em cores diferentes, permitindo que você compreenda facilmente as transformações realizadas.

Para textos em inglês, francês ou espanhol, o QuillBot oferece uma diversidade impressionante de estilos de reescrita, incluindo modos Formal, Simples, Criativo, Acadêmico, Expandir, Encurtar e até mesmo um modo Personalizado, onde você pode definir seu próprio estilo de reescrita. Infelizmente, para os usuários de português, essas opções avançadas de estilo não estão disponíveis, o que pode ser considerado uma limitação para quem trabalha principalmente com textos em português.

LanguageTool

O LanguageTool surgiu inicialmente como um verificador ortográfico avançado, oferecendo uma análise abrangente de estilo, gramática e pontuação em mais de 30 idiomas e dialetos. Esta funcionalidade conquistou a confiança de organizações renomadas como BMW Group, União Europeia e Spiegel Magazine. Recentemente, a ferramenta evoluiu para além da simples correção, incorporando uma função de paráfrase.

Esta nova ferramenta de paráfrase está disponível em seis idiomas principais: português, inglês, alemão, francês, espanhol e holandês. O parafraseador utiliza inteligência artificial para reescrever textos, oferecendo três estilos distintos: padrão, formal e simples. Assim, não apenas corrige erros, mas também eleva a qualidade e a adequação do texto ao contexto desejado.

A versatilidade do LanguageTool é evidenciada por sua integração abrangente. Seja através de extensões para navegadores, aplicativos para sistemas operacionais ou add-ons para processadores de texto, a ferramenta se adapta perfeitamente ao fluxo de trabalho do usuário.

Texxto.ai

O Texxto.ai é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Dicio, o maior dicionário online de português do Brasil. Como membro da família Dicio, o Texxto.ai herda o profundo conhecimento linguístico e a expertise em criação de conteúdo de sua empresa-mãe, oferecendo aos usuários um serviço de processamento de texto de alta qualidade.

O destaque desta ferramenta está em suas três funcionalidades principais: reescrita de texto, resumo de texto e substituição por sinônimos. Na função de reescrita, os usuários podem escolher entre quatro estilos diferentes – normal, formal, acadêmico ou simples – e ajustar o nível de alterações para pouco, normal ou muito, proporcionando uma flexibilidade notável. Vale ressaltar que a versão gratuita do Texxto.ai permite aos usuários realizar 5 operações por dia, com um limite de 40 palavras por vez, o que já é bastante prático para uso cotidiano.

Uma grande vantagem do Texxto.ai é sua integração com o dicionário Dicio. Isso significa que ele não é apenas uma ferramenta de processamento de texto, mas um assistente inteligente que incorpora um rico acervo linguístico. Seja para encontrar sinônimos, antônimos ou para conjugar verbos, o Texxto.ai oferece aos usuários um suporte linguístico preciso e autêntico. Para aqueles que buscam aperfeiçoar sua escrita em português, o Texxto.ai é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa que vale a pena experimentar.

Conclusão

Essas cinco ferramentas de reescrita de texto baseadas em IA oferecem soluções diversificadas para diferentes necessidades de escrita. Seja para melhorar a clareza, adaptar o estilo ou evitar plágio, cada uma tem seus pontos fortes. Experimente-as para descobrir qual se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho e necessidades específicas, lembrando sempre de revisar o conteúdo gerado para garantir precisão e qualidade.