A contagem regressiva começou: Terra mudará para sempre e os dias durarão 25 horas

Uma possível mudança na rotação da Terra pode alterar o tempo e fazer com que os dias passem a durar 25 horas no futuro, conforme um estudo realizado por cientistas da TUM (Universidade Técnica de Munique), na Alemanha. A pesquisa utilizou uma tecnologia que monitora pequenas variações na rotação do planeta.

Mas por que os dias terão 25 horas? Os cientistas explicam que essas mudanças estão relacionadas a movimentos internos na Terra, que além de afetar na sua rotação, afastam o planeta gradualmente do Sol. Apesar de essas variações serem imperceptíveis, atualmente, elas podem se acumular ao longo de milhares de anos. Descoberta e consequência da variação da rotação na Terra A equipe da TUM utilizou um laser anular no Observatório Geodésico de Wettzell para monitorar a rotação da Terra. Em apenas duas semanas de observação, detectaram uma variação de seis milissegundos. Se esse padrão se mantiver, o planeta poderá atingir dias com 25 horas em um futuro distante. Uma Terra com dias mais longos pode afetar os ciclos biológicos, as marés e o próprio cotidiano humano. As interações gravitacionais entre a Terra e a Lua são um fator importante nessa alteração, mas ainda há muitas questões a serem investigadas sobre os possíveis efeitos de dias mais longos. Leia mais