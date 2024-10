Acre cria ‘Semana Escolar de Avaliação em Saúde’ para alunos do 1º ano do ensino médio

A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, sancionou a Lei nº 4.404, publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (7), que estabelece a Semana Escolar de Avaliação em Saúde para todos os alunos do primeiro ano do ensino médio da rede pública estadual.

A iniciativa, em conformidade com o Programa Saúde na Escola (PSE) do governo federal, visa promover a prevenção e identificação precoce de patologias entre os adolescentes, garantindo uma avaliação abrangente em áreas médicas essenciais para o desenvolvimento físico e mental. A nova legislação foi proposta pelo deputado Adailton Cruz e aprovada pela Assembleia Legislativa.

A Semana de Avaliação em Saúde deverá ser realizada no primeiro trimestre de cada ano e incluirá exames em quatro especialidades médicas: neurologia, oftalmologia, ortopedia e cardiologia. Os exames têm como objetivo identificar possíveis problemas de saúde que possam interferir no rendimento escolar ou no desenvolvimento geral dos estudantes.

Com a realização, o governo do Acre busca fortalecer a saúde preventiva, um dos pilares do PSE, garantindo que os alunos do primeiro ano do ensino médio tenham acesso a exames especializados.

As avaliações incluirão desde questões neurológicas que podem impactar o aprendizado, até problemas ortopédicos e cardíacos que afetam o desenvolvimento físico. Além disso, os exames oftalmológicos são de grande importância para a identificação de dificuldades visuais que podem prejudicar a performance escolar.

De acordo com a lei, todos os procedimentos médicos realizados durante a Semana de Avaliação deverão contar com a presença e acompanhamento dos responsáveis legais dos adolescentes menores de 18 anos. Esse acompanhamento visa garantir transparência no processo e reforçar a comunicação entre os profissionais de saúde e as famílias.

A Semana Escolar de Avaliação em Saúde segue as diretrizes do PSE, que busca integrar as áreas de saúde e educação para promover o bem-estar dos alunos da rede pública em todo o Brasil. Mailza Assis destacou a importância da iniciativa. “Cuidar da saúde dos nossos jovens é garantir um futuro mais promissor. A educação e a saúde são pilares fundamentais que andam lado a lado, e essa lei é um grande avanço nesse sentido”.

A lei garante que o novo ciclo de avaliações já comece no primeiro trimestre de 2025, conforme o calendário escolar do Estado. Com informações da Agencia de Notícias do Acre.