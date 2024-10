Acre e AM recebem mais de R$ 1,2 milhão para enfrentar impactos das emergências climáticas

O Estado do Acre, junto com o Amazonas, recebeu mais de R$ 1,2 milhão para ajudar a enfrentar os impactos das emergências climáticas na saúde da população. O valor foi liberado pelo Governo Federal nesta quinta-feira (16) e disponibilizados por meio Portaria Nº 5.506/2024, assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Os recursos fazem parte das ações de resposta a queimadas e estiagem.

O Ministério da Saúde instituiu a Sala de Situação Nacional de Emergência Climáticas em Saúde no dia 26 de julho. A sala era um mecanismo de gestão que coordena ações para prevenir e responder a eventos climáticos em todo o país. Esse sistema abrange ondas de calor, enchentes, secas e queimadas.

Entre as atribuições da Sala está a divulgação de informações relativas à situação epidemiológica e assistencial do país. Nesse sentido, são publicados semanalmente o Informe da Sala Nacional e o Informe sobre Queimadas. A pasta possui, ainda, painéis de monitoramento da saúde ambiental, com vigilância da qualidade da água para consumo humano e da qualidade do ar.