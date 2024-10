Acre registra mais de 36 mil casos de doenças diarreicas agudas e 5 mortes em 2024

A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza pela diminuição da consistência das fezes e/ou aumento no número de evacuações. No Acre, apenas em 2024, foram notificados 36.914 casos entre a Semana Epidemiológica 01/24 e 38/24.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), no mesmo período em 2023 foram notificados 31.903 casos, registrando um aumento de 15,7%, ou seja, 5.011 casos.

“Na análise, o estado teve picos que sugerem surtos, no período pós enchentes e atualmente se mantem no canal endêmico, o que sugere uma normalidade dos casos, porém 14 municípios tiveram elevação de casos”, diz o boletim.

Ainda de acordo com o documento, foram notificadas 5 mortes por doenças diarreicas agudas no Acre, sendo nos municípios de Feijó, Rio Branco, Manoel Urbano, com uma morte em cada cidade, e Santa Rosa do Purus, com 2 mortes.

O boletim aponta que diversos agentes etiológicos podem ser responsáveis pelo surgimento do quadro de doenças diarreicas agudas, como Bactérias – Vibrio cholerae, Salmonelas, Shiguella; Protozoários – Ameba, Giardia, Cryptosporidium; Vírus – Rotavirus, norovirus, astrovirus.