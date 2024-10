Acreano de 13 anos quebra recorde brasileiro de natação que não era vencido há 6 anos

O acreano Luiz Antonio Jerônimo da Silva, de 13 anos, estudante do Instituto São José e atleta da AABB, venceu a prova dos 50m peito com o tempo de 31.84, durante a 26ª Copa Amazônica de Natação, com o Trófeu Internacional Luciléia Barreto Queirós, em Rio Branco.

Com a marca, o atleta quebrou o recorde anterior da modalidade, que pertencia a Kauan Eduardo Matias de Lages, que havia registrado o tempo de 31.85, estabelecido em 5 de dezembro de 2018.

Luiz foi o primeiro nadador acreano da história a quebrar um recorde nacional. Além disso, ele também é o atual recordista acreano absoluto dos 100m peito (1:11.31) e 200m peito (2:36.55) em piscina longa. Ele também foi destaque da Seleção Acreana nos Jogos Escolares Brasileiros, em Recife.