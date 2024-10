Acreano Ramon Dino sobe ao palco do Mr. Olympia neste sábado, nos EUA; veja onde assistir

O atleta acreano Ramon Dino participa do Mr. Olympia, maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que iniciou na última quinta-feira (10), em Las Vegas, nos EUA. Nesta edição, Dino sobe ao palco a partir das 13h30 neste sábado (12).

A primeira apresentação ocorrerá às 13h30 no horário de Brasília, 11h30 no Acre. Desta etapa serão selecionados os finalistas, que voltarão ao palco às 23h30 no horário de Brasília, 21h30 no horário do Acre.

Ele é um dos principais representantes brasileiros e atual vice-campeão do evento e participa da categoria Classic Physique.

O Mr. Olympia é transmito de forma exclusiva na Olympia TV. A assinatura do serviço é 74,99 dólares (cerca de R$ 422).