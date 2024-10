Aeronave de pequeno porte cai em Paraibuna (SP); 5 pessoas morreram

Um avião de pequeno porte caiu no início da noite desta quarta-feira (23) no município de Paraibuna, no interior de São Paulo. O prefeito da cidade, Vitão Miranda, confirmou o ocorrido à CNN.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que cinco pessoas estavam a bordo. A aeronave pertence à companhia aérea Abaeté Aviação, que confirmou a morto de todos os ocupantes. Segundo a empresa, o voo continha apenas funcionários e decolou de Florianópolis (SC), às 16h51, com destino a Belo Horizonte (MG). Estavam a bordo: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu por volta das 18h39, próximo ao bairro Caete, na divisa com o município de Santa Branca. Em nota, a corporação informou que a aeronave colidiu com um morro e, após o impacto, pegou fogo. “A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”, completa a companhia aérea em nota. Ainda segundo a Defesa Civil, a área é de mata e de difícil acesso. Equipes permanecem trabalhando no resgate. Investigadores da Aeronáutica foram acionados ainda ontem para atuar no caso. “Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, explicou a FAB em nota. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que houve um incêndio após a queda e que o avião ficou bastante destruído. Veja: