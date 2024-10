Alysson vota ao lado da família, celebra 1º voto da filha e reforça parceria do Governo com Prefeitura

O candidato a vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, do Progressistas, votou neste domingo (6) na sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Ele foi acompanhado da esposa, dos filhos e do prefeito Tião Bocalom (PL), companheiro de chapa. Além disso, o deputado federal Eduardo Velloso e o senador Alan Rick também foram acompanhar a votação de Alysson.

O ex-secretário ainda teve a oportunidade de presenciar o primeiro voto da filha mais velha, Ana Luiza, de 16 anos, que votou na mesma seção que ele.

Ao final, em entrevista ao ContilNet, ele garantiu que o prefeito será reeleito no 1º turno e destacou a união entre Governo e Prefeitura na disputa deste ano.

“Chegamos até aqui com uma grande caminhada, séria, acima de tudo pautada em propostas e resultado para a gestão do prefeito, com essa parceria do Governo do Estado e Prefeitura em prol de fazer muito mais em prol das pessoas que mais precisa”, disse.

VEJA: