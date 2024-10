“Amo vocês”, diz ladrão em bilhete após furtar estabelecimentos

Um ladrão furtou dois estabelecimentos em Santa Rita do Araguaia, no sudoeste goiano, e justificou os crimes em um bilhete. Além de explicar a motivação do delito, o criminoso se desculpou da situação, segundo a Polícia Militar.

“Desculpa pela intrusão aqui dentro. Me perdoem, mas sou dependente químico, roubo para manter o vício”, diz o bilhete deixado pelo homem.

De acordo com a PM, os estabelecimentos furtados na última terça-feira (22/10) em uma associação de equoterapia e um sindicato rural. Nos locais, foram furtados uma smartv e um micro-ondas. Dias depois, na quinta-feira (24/10), novas invasões do suspeito foram informadas a corporação, junto com o incêndio na associação. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Mineiros.

O suspeito terminou o bilhete dizendo: “Quero ficar livre dessa droga. Me deixa louco e faço besteira. Fui, amo vocês”.

A ação do criminoso foi registrada pelo sistema de câmeras de monitoramento da associação. Com as imagens, a PM iniciou as buscas pelo suspeito, que foi encontrado em uma residência.

Segundo a corporação, o homem tentou fugir, mas foi detido.

No mesmo bairro, os policiais encontraram uma mulher que comprou os itens furtados. Os objetos foram recuperados e o homem foi levado à delegacia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, a ocorrência foi atendida por bombeiros militares de Mato Grosso, que foram acionados para controlar o fogo no local.