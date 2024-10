Anahí Rodrighero revive memórias do Acre e fala sobre trajetória em ‘A Grande Conquista’

Aos 30 anos, Anahí Rodrighero, natural de Brasiléia, Acre, se tornou a primeira mulher trans a participar do reality show A Grande Conquista 2. Empresária da moda e influenciadora digital com mais de 100 mil seguidores, Anahí, atualmente residente em São Paulo, é casada com o engenheiro Ivan Rodrighero. Em uma breve temporada no Acre, ela aproveitou para matar a saudade da família e comemorar os aniversários dos irmãos.

Durante sua visita, Anahí concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet, conduzida pelo jornalista acreano Douglas Richer, e compartilhou aspectos profundos de sua trajetória. Ela relembrou a infância e adolescência no Acre, os motivos que a levaram a deixar o estado aos 18 anos e seu processo de transição. A empresária também trouxe detalhes de sua marcante participação no reality da Record, onde revelou pela primeira vez sua identidade de mulher trans aos colegas de confinamento, um momento que gerou repercussão na casa.

Já conhecida do público, Anahí participou de programas como Pânico na Band, Domingo Espetacular e Faustão na Band. Ao longo da entrevista, ela falou sobre os desafios e alegrias de sua jornada, além de revelar novos projetos e ambições profissionais, reforçando seu compromisso em inspirar e apoiar a visibilidade e aceitação de pessoas trans no Brasil.

Veja a entrevista:

Veja fotos: