Andressa Urach vira piada ao anunciar fim de namoro: “Luto de 3 dias”

Andressa Urach usou o Instagram, na tarde desta sexta-feira (27/9), para contar aos seus fãs que ela e o ator pornô Lucas Ferraz terminaram o namoro. Sem revelar o motivo do rompimento, a influenciadora afirmou que o agora ex-casal não falaria sobre o assunto.

“Venho informar a todos que eu e Lucas Ferraz terminamos o nosso namoro e não vamos falar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão de todos! Foram meses muitos bons e desejamos sucesso em todas as áreas da nossa vida e o que prevalece é a amizade”, escreveu ela nos stories e no feed.

E como os internautas não perdoam, a notícia virou piada nos comentários: “Aqui em BH não se fala em outra coisa, foi decretado até luto por 3 dias”, debochou um. “Obrigado por informar. Vou avisar o pessoal da rua aqui que tava bem preocupado com essa situação”, zoou outro. “Acabou o contrato de trabalho dele e ela não quis renovar 😂”, brincou um terceiro, fazendo referência às filmagens das quais o rapaz participava com ela. “Enjoou, né, minha filha? Comer a mesma coisa 13 vezes por dia, uma hora já dá ânsia”, analisou mais uma.

Andressa e Lucas anunciaram o namoro no começo do ano. Ela conheceu o agora ex após filmar cenas de sexo com ele e mais dois homens ao mesmo tempo.

“Oficialmente namorando @lmferraz.01. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo”, escreveu ela na época.

“Fui muito exposto”, diz namorado de Andressa Urach

Após ficar internado em meados de agosto, Lucas Ferraz, então namorado de Andressa Urach, explicou o motivo de precisar buscar ajuda médica. Depois de ser questionado por um seguidor se a doença tinha a ver com a cirurgia de bifurcação da língua da ex-Miss Bumbum, numa caixinha de perguntas do Instagram, o ator pornô esclareceu os reais motivos. “Fui muito exposto”, disse.

“Olha, seria uma pergunta ridícula, ao ponto da ciência, mas eu entendo a sua pergunta, e não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui muito exposto a ar-condicionado, essa questão de ar-condicionado do carro, em casa”, explicou.

Ferraz destacou que teve um problema nas vias respiratórias: “Isso aí influencia bastante, foram vários fatores que influenciaram a minha pneumonia. E nesta época do ano, acontece muito, mas ainda dói muito para respirar”.

Na ocasião em que buscou a unidade de saúde, Andressa compartilhou um registro do amado sendo atendido e atualizou sobre o estado do rapaz. “Madrugada no hospital cuidando do meu amor”, destacou. Em seguida, a modelo revelou o diagnóstico: “Resultado dos exames: pneumonia”.

Vale lembrar que a pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, onde ocorre o acúmulo de líquido ou pus na cavidade entre as pleuras. Pode ser causada por diferentes agentes como bactérias, vírus e fungos.

Mudanças no perfil adulto

Andressa Urach não vai mais fazer vídeos e fotos com a participação de outros influenciadores até o ano que vem. A informação foi confirmada pela própria produtora de conteúdo, que usou o Instagram, na última segunda-feira (23/9), para falar sobre sua decisão e desabafar sobre saúde mental.

“🚨Comunicado importante 🚨 Gostaria de pedir desculpa para todos os criadores de conteúdo que já estão com datas agendadas para gravar comigo esse ano. Vou precisar cancelar todas gravações já agendadas, preciso de férias dos conteúdos de colaboração. Por causa da toca de energia que acontece em cena!”, começou ela.

Em seguida, a influenciadora falou sobre uma morte na família: “Perdi recente uma tia minha que eu amava muito e não estou bem psicologicamente. Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente. Para lidar com as minhas emoções”, revelou.

Logo depois, ela contou como ficam seus perfis a partir de agora: “Continuarei produzindo conteúdo adulto sozinha e com meu namorado [eles ainda estavam em um relacionamento] para as plataformas, e postando todas as gravações que já estão gravadas e programadas. Mas com criadores de conteúdo este ano não vou mais gravar”, disse.

No fim da postagem, ela desabafou: “Preciso cuidar da minha saúde mental, não estou bem! E estou em uma fase bem delicada da minha vida”, encerrou.

Nos comentários, Andressa Urach recebeu o apoio de seus seguidores: “Está certa. Às vezes, é necessário tirar um tempinho de descanso. Melhoras”, desejou um. “Vai ficar tudo bem, Andressa!!”, garantiu outra. “Mandando boas energias em orações 🙏”, escreveu uma terceira. “Sai dessa vida, mulher”, aconselhou mais uma.

Ainda teve quem criticasse: “Melhor é a música evangélica na publicação 😂”, pontuou um. “De vez em quando bate um peso na consciência mesmo!”, disparou outra. “Começo do fim”, publicou outro. “Vai me desculpar, mas você já não está bem psicologicamente há muito tempo, pronto falei 🙃”, analisou um terceiro.