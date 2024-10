A morte foi confirmada à ABC News pela neta da mulher, Ethel Harrison, de 69 anos, que afirmou que a avó faleceu “em paz e cercada por sua família”.

Harrison descreveu a avó como “uma pessoa que amava as pessoas. Ela amava o Senhor. Sua fé era extremamente forte”. “Ela sempre dizia: trate as pessoas como você quer ser tratado. E esse era o lema dela”, conta a neta.

Francis era a pessoa viva mais velha dos Estados Unidos e a terceira mais velha do mundo, de acordo com o LongeviQuest, banco de dados global dos indivíduos mais velhas do mundo.