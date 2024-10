Apesar de eleições tranquilas, TRE enfrenta crimes eleitorais, troca de urnas e problemas com a fumaça

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) realizou uma coletiva à imprensa neste domingo (6) para dar um panorama sobre as primeiras horas das eleições municipais, que iniciaram às 6h e finalizam às 15h em todos o Acre.

Participaram da coletiva o desembargador Júnior Alberto, presidente do TRE; a vice-presidente e corregedora eleitoral, Waldirene Cordeiro; e a diretora-geral do TRE, Rosana Magalhães.

Na ocasião, Júnior Alberto destacou que as eleições acontecem de “forma tranquila” em todo Acre.

“A avaliação é de eleições tranquilas. 99% dentro da normalidade”, afirmou.

Oito urnas precisaram ser substituídas, sendo 2 em Sena Madureira, 1 em Feijó, 4 em Rio Branco e 1 urna na 8ª zona, que envolve os municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro e Acrelandia.

“Dentro desse universo de 2868 urnas que estão à disposição, esse é um número muito pequeno. Tivemos dificuldade em Feijó, apenas em um lugar de difícil acesso. As equipes tinham que se deslocar ontem, mas só hoje a aeronave conseguiu chegar por conta da pouca visibilidade. Mas deu certo e as eleições iniciaram no tempo correto”, continuou o desembargador.

Duas pessoas foram conduzidas à policia por derramamento de santinhos e um presidente de mesa não compareceu à seção eleitoral, fazendo com que a polícia, juntamente com a equipe do TRE, fosse em busca do caderno de votação. Outra pessoa assumiu a presidência da seção e a votação foi iniciada.