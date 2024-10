Após briga por bicicleta, trabalhador é esfaqueado no tórax e morre no Pronto-Socorro

Na manhã desta terça-feira (15) o braçal Railton da Silva de Souza, 34 anos, conhecido popularmente como “Louro” foi atingido por uma perfuração de faca na região do tórax, após uma briga. A ocorrência se deu no beco do Bozó, localizado nas proximidades da Feira dos Colonos.

Apresentando sangramento, Louro foi socorrido com vida e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes, entretanto, não resistiu e foi a óbito minutos depois.

Informações apuradas pelo portal ContilNet indicam que ele teria se envolvido numa discussão com o autor por causa de uma bicicleta e findou descambando para o crime.

Após consumar os fatos, Francisco Romerito de Oliveira Ferreira, 37 anos, apontado como autor, se evadiu do local.

Com base no levantamento de informações, a Polícia Militar agiu rapidamente e conseguiu prender o acusado na zona rural.

“No final da tarde de ontem as equipes policiais conseguiram capturar o suspeito em uma propriedade situada na estrada São João, distante a 16 quilômetros da cidade. A ocorrência segue sendo investigada pela Polícia Civil de Sena Madureira”, destacou o tenente Jairo Pontes.

Tanto a vítima quanto o autor tinham passagens pela polícia.