Após calor e seca severa, chuvas e tempestades são previstas para outubro, diz Climatempo

A seca severa e o calor, que contribuem para a diminuição da umidade relativa do ar para níveis não recomendados pela OMS (Organização Mundial de Saúde), vão mudar no país a partir de hoje. Na Amazônia, a partir desta terça-feira (8), começa o chamado inverno amazônico.

No restante do país, uma frente fria deve ocorrer seguidas de pancadas de chuvas, o que devem amenizar as temperaturas e decretar o fim do calor excessivo.

É o que mostra o site Climatempo, ao revelar, na região Sul e sudeste do país, áreas de instabilidade que favorecem a formação de nuvens de tempestade. Maior volume de chuvas é previsto para o Rio Grande do Sul, que viveu grandes enchentes durante o mês de maio deste ano.

Outro site voltado para o monitoramento do ano, o MetSul, aponta para pelo menos dez dias de chuvas seguidas em todo o país, principalmente na Amazônia.