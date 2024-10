Após eleições, Joabe Lira, Coronel Falcão e Rila Freze voltam ao comando de secretarias na Prefeitura

Após as eleições, alguns gestores do prefeito Tião Bocalom, que foram exonerados do cargo para disputar vaga na Câmara Municipal, voltaram aos seus cargos na manhã desta segunda-feira (14). As nomeações saíram na edição do Diário Oficial do Estado.

Mesmo eleito vereador, Joabe Lira foi nomeado novamente para o cargo de Secretário de Cuidados com a Cidade.

O mesmo aconteceu com os candidatos derrotados, Coronel Falcão e Rila Freze. Falcão voltou ao comando da Defesa Civil, e Rila assumiu novamente a diretoria de Direitos Humanos.

Quem estava ocupando os cargos após a saída dos gestores foi colocado como chefe de gabinete dentro das mesmas secretarias, após a mudança.