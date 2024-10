Após meses de obra, Elevado da Dias Martins terá tráfego liberado nesta sexta

Após meses de obras, o Elevado da Dias Martins terá tráfego liberado nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada ao ContilNet pela assessoria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco.

A medida será para ‘fluir mais o trânsito’ no local, que é conhecido pelo histórico de congestionamento de veículos em horários de pico. As equipes já trabalham nesta quinta-feira (3) no asfaltamento do elevado.

A estrutura é o primeiro elevado de Rio Branco e tem um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões, recurso próprio da gestão. A ordem de serviço da obra havia sido assinada pelo prefeito Tião Bocalom no dia 29 de setembro de 2023.