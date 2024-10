Após vitória no 1º turno, Gladson visita Bocalom na Prefeitura de Rio Branco: “União de esforços”

O governador Gladson Cameli fez a primeira visita ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nesta quarta-feira (9), após a reeleição no 1º turno nas eleições deste ano.

Gladson foi recebido pelo prefeito e pelo vice-prefeito eleito Alysson Bestene (PP), logo na entrada da Prefeitura de Rio Branco.

Em entrevista a imprensa, Gladson voltou a destacar a união entre o Governo e a Prefeitura.

“Após o término das eleições nós começamos o planejamento para 2025. Fazer as ações que nós podemos colocar em prática para melhorar a vida das pessoas, em parceria Governo e Prefeitura. Quem ganha é a população com a união de esforços de trabalho”, disse.

A reunião teve ainda a participação dos secretários da Prefeitura e do Governo: Jhonatan Donadoni, Luiz Calixto, Valtim José. No encontro, o prefeito apresentou as obras em andamento e as futuras.

