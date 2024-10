Arrecadação de dinheiro em shows e leilões na Exposena para a APAE ultrapassou R$ 140 mil

Na manhã desta quinta-feira (10) a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) divulgou oficialmente o valor arrecadado mediante a venda dos ingressos dos shows da ExpoSena – Feira agropecuária de Sena Madureira. Ao todo, foram R$ 141.308,88. Essa verba foi destinada para a Apae.

Além de prestar contas publicamente, via meios de comunicações, os dados também foram repassados para o Ministério Público.

De acordo com Chaena Vilaça, coordenadora da Apae em Sena Madureira, o dinheiro será empregado para a contratação de profissionais com fins de atender as crianças com autismo, síndrome de down, dentre outros. “Tínhamos feito um projeto junto ao Ministério Público e esse recurso será utilizado para contratar quatro profissionais por sete meses. Só temos que agradecer a todos que nos ajudaram nessa arrecadação. Foi uma iniciativa muito importante da organização da ExpoSena”, comentou.

A Apae é o único local existente em Sena Madureira que atende gratuitamente as crianças com autismo ou outro tipo de dificuldade. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos cujas atividades são custeadas por meio de doações.

A arrecadação na ExpoSena ficou da seguinte forma:

Show do Batista Lima: R$ 57.310,00

Show Marília Tavares: R$ 59.600,00

Show da Fernanda Brum: R$ 12.645,00

Leilão: R$ 11.750,00

Doações: R$ 3,88

Total geral: R$ 141.308,88

Serão contratados os seguintes profissionais: Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Psicólogo e Educador Físico.