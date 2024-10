Artista acreano lança clipe de nova música com estreia nacional e sucesso no YouTube

O artista acreano Allan Duacre lançou no último dia 10 o tão esperado clipe de sua nova música, “Quadra 5, Casa 2”. A estreia foi marcada por grande sucesso, com exibição no canal Woohoo para todo o Brasil e mais de 30 mil visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas.

A faixa, que explora o melhor do Pop RnB, traz uma batida envolvente e melódica que fala de saudade e desejo. Com uma estética futurista e conceitual, o clipe foi criado em 3D, transportando o público para uma casa simulada em uma matrix, reforçando o tema da busca e da espera. O visual inovador e a temática emocional conectaram o público rapidamente, gerando grande engajamento nas redes sociais.

“Quadra 5, Casa 2” já está disponível em todas as plataformas digitais, consolidando Allan Duacre como uma das principais vozes do pop contemporâneo no Acre.

Assista ao clipe no YouTube: