As novas cartadas de Boulos e Nunes para conquistar os evangélicos

Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSol) e Ricardo Nunes (MDB), vão usar os últimos dias da campanha para conquistar o eleitorado evangélico na capital paulista.

As duas campanhas marcaram eventos na reta final antes do segundo turno com evangélicos, em busca de conquistar mais votos com o eleitorado religioso.

A ideia do psolista é falar especialmente com as mulheres evangélicas. Nesta segunda-feira (21/10), Boulos vai participar, às 17h30, do Encontro com Mães Atípicas no Instituto Mulheres Têm Voz .

Mais tarde, às 19h30, o deputado se encontra com evangélicos no Hotel Jaraguá, no Centro de São Paulo. Boulos deve tratar de temas relacionados a creche, moradia e saúde das mulheres durante essas agendas.

Já o atual prefeito e candidato à reeleição, junto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o governador Tarcísio de Freitas, vai se reunir com evangélicos nesta terça para uma churrascada. De noite, os dois participam de um culto evangélico.

As duas campanhas se preocupam admitem, nos bastidores, que estão preocupados em consolidar os votos entre os evangélicos, especialmente Guilherme Boulos que tem aprovação menor com esse eleitorado.