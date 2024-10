As opções de Dorival Junior para montar a seleção em meio a cinco desfalques

Justamente na Data Fifa que prometia ser a mais apropriada para a seleção emplacar duas vitórias e encontrar um pouco mais de tranquilidade, Dorival Júnior se viu diante de uma sequência de perdas por lesão. São cinco desfalques no grupo que enfrenta Chile (quinta-feira, em Santiago) e Peru (daqui a uma semana, em Brasília), os dois últimos colocados das Eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2026. Ao invés de buscar a escalação ideal, o treinador terá que achar as melhores alternativas para suprir lacunas.

Das baixas, a que mais impacta o time é a de Vini Jr., com lesão cervical detectada pelo Real Madrid após ele deixar o jogo contra o Villarreal, no sábado, com um dos ombros imobilizado. Com isso, abre-se uma vaga no ataque pela esquerda.

São pelo menos duas opções: Rodrygo, que atua em diversas funções, mas sempre disse se sentir mais à vontade na esquerda, e Gabriel Martinelli. Embora não seja seu lado de destaque, Savinho já atuou por ali. E, por estar bem no Manchester City e ter se destacado durante a Copa América, pode pintar como favorito.

Com isso, o lado direito deve ficar com Raphinha, fora da penúltima convocação por estar suspenso e que agora está de volta. Em alta no Barcelona, o atacante conta com a confiança de Dorival.

Por fim, resta a definição de quem ocuparia o centro do ataque. Pelas últimas declarações e pela convocação de Igor Jesus, Dorival indica que não deve testar novamente uma seleção sem centroavante. Até porque as últimas tentativas não foram bem-sucedidas. Para a função, a briga deve ser entre o atacante do Botafogo e Endrick. Este último não foi bem na última partida, mas sai na frente da disputa.

Não se pode descartar o uso do próprio Rodrygo por ali. Mas a probabilidade maior é de que ele seja usado no meio, ajudando a fazer a ligação com o ataque. Este tem sido justamente um dos maiores problemas da seleção sob o comando de Dorival.

Neste cenário, as outras duas vagas ficariam entre André, Paquetá e Bruno Guimarães. Os dois primeiros são os favoritos, com o meia do West Ham tendo uma função mais defensiva do que o costume.