Ataque: cadeirante tenta matar homem na frente de distribuidora

O crime aconteceu na noite de domingo (27) em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Caladinho, zona Sul da capital de Rondônia.

Um homem de 37 anos foi socorrido às pressas para a UPA após ser esfaqueado por um cadeirante.

A vítima contou que estava passando em frente a distribuidora no momento em que o acusado chamou ele.

Sem desconfiar de nada, o homem se aproximou do cadeirante, momento em que acabou sendo atacado com facadas na região do braço esquerdo.

Logo na sequência, a vítima saiu correndo em busca de socorro. Policiais militares foram chamados, mas não conseguiram localizar o autor do crime.

A vítima não soube dizer qual teria sido a motivação do ataque. Policiais civis irão investigar o caso.