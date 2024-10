Avião da Voepass vai parar na grama após barra quebrar no Aeroporto de Congonhas

Uma aeronave ATR 72 da Voepass acabou envolvida em uma ocorrência na noite de ontem, 21 de outubro, no pátio do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP).

O avião turboélice estava sendo rebocado por um trator, porém, segundo relatos iniciais, a barra que conecta o veículo à aeronave teria quebrado. Com isso, o avião teria se deslocado livremente pelo pátio até colidir com uma barreira de sinalização e parar na grama.

No momento, ninguém estava a bordo do avião e o ATR estava apenas sendo manobrado para reposicionamento para pernoite. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Entramos em contato com a Voepass para entender melhor o assunto e a companhia disponibilizou a seguinte nota:

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa que, durante o procedimento de rotina para rebocar uma das aeronaves para área de descanso no pernoite em Congonhas (São Paulo), houve uma intercorrência na barra que conecta o veículo que rebocava (Push Back) com a aeronave. Não houve feridos nem danos à aeronave, que terminou de ser manobrada com a troca da barra.”