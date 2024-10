Beatriz Reis descobre que viverá sua 1ª vilã e comemora: “Sempre sonhei”

A ex-BBB Beatriz Reis recebeu a notícia, nesta quinta-feira (10), de que interpretará a primeira vilã de sua carreira. Depois de “Família é Tudo”, sua primeira novela da Globo, a atriz encarará um novo desafio.

“Meu Brasiiiil, não tô nem acreditando que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo! Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã, como sempre sonhei. Mal posso esperar pra contar pra vocês!!”, escreveu em uma publicação no Instagram.

Recentemente, Beatriz também comemorou sua estreia como apresentadora do quadro EconoBia, no programa Encontro com Patrícia Poeta. “Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha VIDA “, escreveu na ocasião.