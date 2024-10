Bia Haddad está de volta à lista das dez melhores tenistas do mundo na atualidade. Após atualização do ranking da WTA nesse domingo (13/10), a brasileira voltou a figurar na 10ª posição, lugar onde já esteve e que é até aqui a melhor marca de sua carreira.

A tenista chegou a estar fora do top 20, ao ter quedas precoces no Aberto da Austrália, Wimbledon e Roland Garros. Agora, ganhou duas colocações após chegar às oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Além disso, derrotas da russa Daria Kasatkina e da ucraniana Marta Kostyuk, que poderiam ultrapassá-la na lista.

Bia soma 3146 pontos, 30 pontos a menos que a americana Danielle Collins, 9ª colocada. E agora se prepara para a disputa do WTA 500 de Ningbo, na China.