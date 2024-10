Bocalom dá novo prazo para entrega do Elevado da Dias Martins e das 1001 casas: “Nova era”

Durante entrevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (14), o prefeito Tião Bocalom deu detalhes sobre os novos prazos de entrega do Elevado da Dias Martins e das 1001 casas do programa de habitação da Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com ele, as obras do elevado, que já estão em prazo de finalização, devem ser finalizadas no começo de dezembro. “Foi o prazo garantido pela empresa”.

Além de desafogar o trânsito na região, Bocalom declarou que quer o elevado como ‘ponto turístico de Rio Branco’.

Já em relação ao Programa 1001 dignidades, Bocalom lembrou que não teve como realizar a entrega neste ano em razão do ano eleitoral. “A lei veda a doação de qualquer coisa em período eleitoral”.

O prefeito informou que assim como anteriormente, pretende entregar as moradias no Dia das Mães, que em 2025, acontece no dia 11 de maio.

Veja a entrevista na íntegra: