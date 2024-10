Bocalom investiu R$ 250 milhões na produção rural e vai aumentar ainda mais atenção às famílias do campo

Investir na produção rural, fortalecendo a agricultura familiar e apoiando as famílias que vivem no campo, foi uma das prioridades da gestão Bocalom, candidato à reeleição para prefeito de Rio Branco da coligação “Produzir para Empregar”. Sem medir esforços e fazendo valer o lema que o elegeu para o primeiro mandato de prefeito de Rio Branco, Bocalom destinou mais de R$ 250 milhões dos recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco para o setor agrícola.

Nos últimos quatro anos, o orçamento anual da Secretaria Municipal de Agricultura (Seagro) que girava em torno dos R$ 6 milhões por ano, passou para R$ 30 milhões já no primeiro ano com Bocalom na prefeitura, em 2021; foi para R$ 60 milhões em 2022; e saltou para mais de R$ 80 milhões nos anos de 2023 e 2024.

“Nenhum outro prefeito investiu tanto na produção rural de Rio Branco. Nós investimos. Nós tivemos coragem. Nas outras gestões os recursos da prefeitura para o setor agrícola não passaram de R$ 28 milhões. Pela primeira vez um prefeito teve coragem de valorizar de verdade o produtor rural e investir na geração de emprego e renda no setor”, frisou o candidato.

Fazendo valer o que diz o título da coligação, o Plano de Governo 2025-2029 de Bocalom e Alysson Bestene, vice na coligação, faz um relato das principais ações já executadas, os avanços alcançados e traz propostas ousadas para ampliar ainda mais os benefícios no segmento agrícola da capital acreana na próxima gestão.

“Nós vamos comer o arroz produzido aqui, o feijão produzido aqui. Eu não tenho dúvidas de que a nossa riqueza do campo tem que se multiplicar. Campo rico, cidade rica”, ressalta o candidato.

Para a próxima gestão, o Plano de Governo 2025-2029 de Bocalom é intensificar os programas municipais de assistência técnica e extensão rural (Ater) com aumento da frota de máquinas agrícolas e das equipes de Ater, desenvolver soluções tecnológicas para o aumento da produção de grãos, apoiando implantação de 1.500 hectares para o plantio de arroz, feijão, soja e arroz, além de fomentar o agronegócio sustentável, com o apoio, inclusive, a avinocultura e a suinocultura de susbsistência e comercial tendo como indutor básico e produção de grãos, além de criar programas de apoio à fruticultura e a psicultura para os produtores familiares do município e dar continuidade ao programa de fortalecimento da cafeicultura e da bacia leiteira.

Mecanização agrícola e assistência técnica

Bocalom implantou na prefeitura de Rio Branco o Programa de Mecanização Agrícola para ajudar os produtores no preparo da terra para o plantio com limpeza (destoca), gradagem e nivelamento da área. Foram mais de 4 mil hectares de área de terra mecanizadas, de 2021 a 2024, beneficiando 1.700 famílias de produtores, de 30 comunidades rurais.

A prefeitura, na gestão Bocalom, também distribuiu gratuitamente a 2.700 agricultores familiares 6 mil toneladas de calcário agrícola para preparação do solo e 3 mil toneladas de adubo para fertilização da terra.

Na gestão Bocalom, a prefeitura de Rio Branco distribuiu 150 mil mudas de café, beneficiando 200 famílias fortalecer a cafeicultura e pelo Programa de Fortalecimento da Bacia Leiteira foram atendidas 35 propriedades, sendo 24 unidades demonstrativas que já estão produzindo 4 vezes mais litros de leite. As propriedades rurais inseridas no programa recebem: assistência técnica, melhoramento genético, implantação de pasto rotacionado, integração lavoura e pecuária.

“Na nossa próxima gestão, vamos dar continuidade ao apoio voltado para o programa com incremento no melhoramento genético e alimentar da pecuária leiteira familiar e para os nossos produtores de café. É algo promissor o que estamos fazendo em Rio Branco com a mecanização e a assistência técnica para que os nossos agricultores nunca tiveram antes”, disse Bocalom.

Polo Agroindustrial da Agricultura Familiar e indústria de leite de soja

Bocalom sabe que não adianta incentivar o produtor a produzir sem o beneficiamento dos produtos, por isso já está em construção o maior complexo de agroindústria para a Agricultura Familiar da história de Rio Branco.

Ao lado da Central de Abastecimento (Ceasa), está em construção o Polo Agroindustrial da Agricultura Familiar com beneficiadora de arroz, feijão e milho, além de armazém com 3 mil m2 e dois galpões: um para armazenar calcário, com 900m2 e outro para guardar máquinas e oficina mecânica, com 1.700m2. A previsão de entrega é em março de 2025 e na obra estão sendo investidos R$ 12 milhões, com recursos próprios da prefeitura.

Também está sendo implantada, no local, a Indústria de Leite de Soja com capacidade para produção de 8 mil litros por dia, com previsão de entrega é para janeiro de 2025 e valor do investimento: R$ 2,5 milhões com recursos próprios da prefeitura.

Mais de 4 Km de ramais beneficiados e cinco asfaltados com o “Ramais da Dignidade”

Bocalom assumiu para a prefeitura a recuperação dos ramais e criou o programa “Ramais da Dignidade” por meio do qual ramais em todas as regionais rurais foram beneficiadas para garantir que a trafegabilidade de inverno a verão. Para isso, máquinas novas foram compradas: patrol, escavadeira, rolo compactador, trator de esteiras, retroescavadeiras e caminhões.

Com os investimentos de mais de R$ 50 milhões, foram recuperados 4,3 Km de ramais com piçarramento e outros serviços de melhoramentos. Na Regional 01 – AC 90 (Transacreana), foram 97 ramais; na Regional 02 – AC 10 (Porto Acre), 88 ramais; na Regional 03 – AC40 (Senador Guiomard), 29 ramais; e na Regional 04 (BRs 317 e 364) – 30 ramais. Também foram mais de 60 pontes reformadas ou reconstruídas, incluindo algumas de concreto.

Além disso, na gestão Bocalom cinco ramais foram asfaltados, num total de 10,6 km de asfalto, sendo: 4 km no ramal da Cinco Mil, 2 km no ramal Itucumã, 900 m no ramal Bom Jesus, 2,5 km no ramal do Romão e 1,2 km na Vila Verde.

“Nunca nenhum prefeito fez ramais asfaltados com recursos da prefeitura. Nós fizemos coisa que nunca um prefeito de Rio Branco teve tamanha coragem de fazer agora, nós vamos dar continuidade ao Programa de Recuperação de Ramais para que se possa rodar de inverno a verão, em 100% deles”

Apoio à agricultura familiar com kits horta, kits feira e transporte gratuitos

Em Rio Branco existem 39 feiras para que produtores da agricultura familiar possam comercializar seus produtos direto ao consumidor. Todas as feiras receberam, na gestão Bocalom, apoio logístico inédito da prefeitura com transporte gratuito da produção das localidades rurais até o local de comercialização e a montagem das bancas.

“Nas gestões passadas, os feirantes tinham que pagar pelo diesel do caminhão que transportava sua produção e a montagem das barracas das feiras de bairros. Com Bocalom, o produtor não paga mais nada. Nós reformamos 12 caminhões e o transporte é gratuito. A montagem das novas barracas também é e nós vamos continuar fazendo isso”, ressaltou o candidato.

Além da assistência técnica e o transporte, na gestão Bocalom, 261 feirantes receberam estrutura novinha das suas bancas. Todos os produtores receberam Kits Feira com: coletes padronizados e bancas novas com estrutura metálica e cobertura para proteção do sol e da chuva.

Na gestão Bocalom também foram entregues 420 Kits Horta para os produtores da agricultura familiar. Cada um com: 25 metros de lonas plásticas e sombrite, 50 metros de mangueiras, uma caixa d’água de mil litros e três caixas vazadas para transporte de produtos.

“É para isso que queremos continuar na prefeitura. Para continuar apoiando o homem do campo e trazendo essa riqueza para a cidade”, frisou o candidato.