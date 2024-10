Bola de Ouro: saiba quanto vale o troféu dado ao melhor do mundo

A Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista “France Football” para o melhor jogador da temporada, será entregue nesta segunda-feira (28) e tem grandes nomes do futebol mundial na disputa, como Vini Jr, Bellingham e Rodri.

Diante disso, surgiu a dúvida: quanto será que custa a Bola de Ouro? Bem, para muitos ele como premiação tem um valor inestimável. Entretanto, é possível calcular o preço com base no valor dos itens de joalheria utilizados na confecção do troféu.

Para realizar a produção do produto com tais materiais, estima-se que a honraria custa cerca de 3 mil euros (aproximadamente R$ 18,5 mil). Todavia, em consideração ao prestígio do prêmio, o valor inflado gira em torno dos 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões).

O prêmio realmente é de ouro?

O troféu não é totalmente feito de ouro maciço, mas é banhado pelo material. O Ballon D’Or contém cerca de 5 quilos de ouro de 18 quilates. O prêmio é constituído por duas placas de latão que são soldadas juntas em formato de bola de futebol e preenchidas com um material semelhante a cera, antes de serem banhadas em ouro. A bola fica sobre um bloco de pirita, também conhecido como ouro de tolo devido à sua semelhança com o ouro, mas é muito menos valioso.

A bola e a base juntas medem até 31 centímetros de altura, com 23 centímetros de largura, além de pesar sete quilos.